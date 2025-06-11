Акция «Россия в моем сердце» прошла в детской библиотеке в Чехове

Детская библиотека муниципального округа Чехов организовала для юных читателей творческий мастер-класс в честь наступающего Дня России. В мероприятии приняли участие педагоги и и сотрудники учреждения.

Ребята решили попробовать свои силы в создании сувениров к предстоящему празднику. В читальном зале под руководством педагога Центра развития творчества детей и юношества Наталии Александровны Соловьевой они обсудили важные темы, такие как символы своей страны, цвета государственного флага и значение патриотизма. Во время беседы дети узнали, как можно внести вклад в развитие и процветание государства.

Участники с радостью откликнулись на это предложение, и в читальном зале сразу же закипела работа. Они с увлечением трудились, используя ножницы, клей и различные материалы для аппликаций, создавая свои оригинальные сувениры.