В Раменском колледже прошла масштабная просветительская акция, приуроченная к Году единства народов России. Студенты образовательного учреждения присоединились к Всероссийскому проекту «Россия — семья семей».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Центральным событием акции стал единый диктант по русскому языку. Материал для написания был выбран неслучайно: в основу текста легли знаковые цитаты президента Владимира Путина о единстве, исторической преемственности и неразрывной связи между поколениями граждан России.

«Эти слова стали лейтмотивом мероприятия, напомнив будущим специалистам о том, что сила страны — в ее многообразии и взаимном уважении народов. Организаторы предложили участникам необычный формат. Несмотря на то что текст диктовался на русском языке, студенты имели возможность фиксировать его на любом другом национальном языке, изучаемом на территории Российской Федерации», — сообщили организаторы.

Такой подход наглядно продемонстрировал статус русского языка не только как государственного, но и как важного средства межнационального общения, объединяющего сотни культур. Все написанные работы были переданы на проверку организаторам площадки. Каждый участник, внесший свой вклад в эту патриотическую инициативу, получит персональный электронный сертификат.