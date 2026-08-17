Акция «Ремень безопасности» началась в Одинцовском округе

С 17 по 23 августа сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа проводят рейд «Ремень безопасности». Инспекторы будут напоминать водителям и пассажирам о необходимости пристегиваться во время каждой поездки и контролировать соблюдение этого требования.

Автоинспекторы подчеркивают, что пристегнуться ремнем нужно еще до начала движения, а не после того, как автомобиль выехал на дорогу. Причем правило действует независимо от расстояния — даже если предстоит поездка до соседнего дома или магазина.

Ремень — не формальность, а один из главных элементов защиты в автомобиле. При столкновении или резком торможении он удерживает человека в кресле и значительно снижает риск тяжелых травм. Даже при небольшой скорости непристегнутый пассажир может получить серьезные повреждения или удариться о элементы салона.

За езду без пристегнутого ремня предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Ответственность распространяется не только на водителя: пассажир также обязан использовать ремень безопасности. Если в машине находится ребенок, его перевозка должна осуществляться с соблюдением специальных требований.