Акция «Проверь здоровье в парке» прошла в Химках

В воскресенье, 22 июня, в выставочном комплексе «Артишок» прошла масштабная акция по проверке здоровья. Врачи Химкинской клинической больницы провели бесплатные обследования для всех желающих.

Медики выполнили комплексную диагностику, включающую общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрию (оценку функции легких), антропометрию (измерение роста, веса, ИМТ), электрокардиограмму, замер артериального и внутриглазного давления.

При выявлении отклонений пациенты получали направления на дополнительное обследование. Ход акции проверили депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов.

«Такие медосмотры направлены на снижение заболеваемости и общее оздоровление населения. Регулярная профилактика своего здоровья также может помочь выявить серьезные заболевания на ранней стадии», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Акция продлится все лето: каждое воскресенье с 9:00 до 13:00. Для участия нужны только паспорт и полис ОМС, запись не требуется. Результаты анализов будут доступны в личном кабинете на портале «Здоровье».