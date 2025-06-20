Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Серебряных Прудах

Парк культуры и отдыха «Серебряный» 21 июня станет площадкой для проведения акции «Проверь свое здоровье в парке». Это возможность для жителей округа пройти профилактический медицинский осмотр на свежем воздухе.

С 09:00 до 12:00 каждый желающий, имея при себе паспорт и полис ОМС, сможет бесплатно пройти комплексное обследование, направленное на выявление рисков развития хронических заболеваний на ранних стадиях.

Преимуществом акции является удобство и доступность. Не нужно тратить время на посещение поликлиники и ожидание в очереди — медицинские работники проведут все необходимые обследования прямо в парке.

Еще одним плюсом является оперативность получения результатов. Уже через несколько дней после обследования результаты будут доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье Подмосковья». В случае выявления каких-либо отклонений от нормы, участники акции получат направление на дополнительное обследование в поликлинику по месту жительства.