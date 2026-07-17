Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Химках 19 июля

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В воскресенье, 19 июля, в выставочном комплексе «Артишок» пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке». Участвовать в обследовании могут жители старше 18 лет с паспортом и полисом ОМС, если документов нет с собой, данные можно подтвердить на портале «Госуслуги».

19 июля в «Артишоке» жители смогут пройти бесплатное обследование: измерение давления, ЭКГ, анализы крови, проверку функции дыхания, онкоскрининг и оценку сердечно-сосудистых рисков. Результаты поступят в личный кабинет на портале «Здоровье».

«Профилактика эффективнее лечения. Часто именно во время подобных проверок выявляются ранние отклонения, о которых пациент даже не подозревает. Это позволяет своевременно начать лечение или скорректировать образ жизни», — отметила муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

Акция проходит каждое воскресенье с 9:00 до 13:00. Предварительная запись не требуется.