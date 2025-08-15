Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Балашихе 16 августа

16 августа с 11:00 до 16:00 в городском парке «Пехорка» пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке», организованная Балашихинской больницей. Все желающие смогут пройти профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризации в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах, развернутых прямо в парке.

Жителям Балашихи старше 18 лет будет предоставлена возможность быстро и удобно проверить свое здоровье.

«Это отличный шанс для тех, кто не может посетить поликлинику. Всего за 20 минут можно пройти экспресс-обследование в нашем мобильном пункте», — отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

При необходимости фельдшер проведет первичный осмотр и направит на углубленное обследование к профильным специалистам.

В рамках акции будут доступны следующие процедуры: анкетирование; антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии); измерение артериального давления; анализ крови на уровень глюкозы и холестерина; электрокардиограмма; измерение внутриглазного давления; осмотр терапевта; оценка сердечно-сосудистого риска.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Акция станет удобной возможностью для жителей позаботиться о своем здоровье в комфортной обстановке парка, совместив прогулку с профилактическим осмотром.