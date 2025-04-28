На территории городского округа Воскресенск с 21 апреля по 15 июля проходит общероссийская акция «Призывник — Защитник Отечества». Основная цель акции — профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств среди молодежи призывного возраста.

В рамках акции сотрудники полиции проводят антинаркотические профилактические мероприятия с молодыми людьми, призванными на военную службу, а также с учащимися образовательных учреждений. Особое внимание уделяется разъяснению негативных последствий употребления наркотиков и психотропных веществ, а также ответственности за участие в их незаконном обороте.

Кроме того, полицейские организовали проверки мест массового пребывания молодежи призывного возраста. Эти мероприятия направлены на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Акция «Призывник — Защитник Отечества» носит важный воспитательный и профилактический характер, способствуя формированию у молодежи ответственного отношения к своему здоровью и будущему. Мероприятие организовано в рамках совместной работы УМВД России по Воскресенску и Министерства обороны России.