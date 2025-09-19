Акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» прошла в Воскресенске

В Доме культуры «Цементник» 16 сентября прошло профилактическое мероприятие «Посвящение первоклассников в пешеходы». Организаторы напомнили, что все школьники ежедневно участвуют в дорожном движении — кто-то приезжает на машине, кто-то идет пешком или пользуется общественным транспортом.