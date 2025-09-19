Акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» прошла в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Доме культуры «Цементник» 16 сентября прошло профилактическое мероприятие «Посвящение первоклассников в пешеходы». Организаторы напомнили, что все школьники ежедневно участвуют в дорожном движении — кто-то приезжает на машине, кто-то идет пешком или пользуется общественным транспортом.

Поэтому важно регулярно повышать их знания правил дорожного движения.

Дети вместе с героями мультфильма «Щенячий патруль» — Скай и Гончиком — отрабатывали переход через дорогу по «зебре», изучали сигналы светофора и повторяли значения дорожных знаков.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Юные инспекторы движения и специалист по пропаганде ПДД, капитан полиции Ольга Никифорова, официально «посвятили» первоклассников в пешеходы.

В конце мероприятия ребята дали обещание быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте