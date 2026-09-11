Акция «Пост трезвости» прошла во Владычнем женском монастыре в Серпухове

11 сентября, в День трезвости, во Владычнем женском монастыре состоялись молитвы о страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Дата приурочена к памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, которое, согласно Евангелию, произошло во время пира царя Ирода.

На территории монастыря прошла акция «Пост трезвости», адресованная лицам, сохраняющим трезвость, находящимся в поиске пути из зависимости, а также их близким.

«Зависимость — всегда семейная болезнь. Там, где есть зависимые, семья уже не может быть счастливой. Страдают и дети, иногда через поколения. Нам нужно искать методы, которые вернут в нашу жизнь гармонию и смысл», — заявил член попечительского совета монастыря Роман Горбунов.

При консультационном центре монастыря работают психологи, врачи и священнослужители. Желающие могли записаться на бесплатный курс «Психология семьи. Зависимость и созависимость, путь к здоровым отношениям», который включает 8 занятий с 26 сентября, после чего предусмотрены живые группы. Специалисты также проводят индивидуальные беседы.

Традиция Дня трезвости восстановлена решением Священного Синода в 2014 году. Церковь рассматривает трезвость не только как отказ от алкоголя, но и как духовную и телесную чистоту, ясность ума и свободу от страстей. В настоящее время в России действуют более 600 церковных проектов помощи зависимым и их близким.