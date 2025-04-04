Акция «Портрет ветерана» к 80-летию Победы началась в Одинцове

Акция «Портрет ветерана» продолжается в Одинцовском округе. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Активисты муниципалитета вручили портрет ветерану Великой Отечественной войны Юрию Ивановичу Плетневу. Он прошел обучение в снайперской школе, где овладел искусством меткой стрельбы. После завершения обучения он преподавал в Московской школе снайперской подготовки. В 1945 году Юрий Плетнев участвовал в штурме Варшавы, где проявил отвагу и героизм.

Его заслуги отмечены медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За боевые заслуги» и другими наградами.

Портрет Юрия Ивановича Плетнева — это не только символ признания его заслуг, но и возможность для молодого поколения узнать о героических страницах истории. Подобные мероприятия помогают сохранить память о войне и ее героях, а также объединяют жителей округа в заботе о ветеранах.