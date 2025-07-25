Акция помощи животным началась в Чехове

Благотворительная акция помощи животным «Дай лапу» организована движением «Волонтеры Подмосковья». Цель инициативы — поддержка местных приютов, которые заботятся о бездомных кошках и собаках.

Жителям муниципального округа Чехов предлагают приобрести упаковку корма, витамины, шампуни и другие зоотовары, которые затем передадут местным приютам. Активисты призывают не оставаться в стороне и поддерживать тех, кто ежедневно заботится о питомцах, оказавшихся в трудной ситуации.

«В Чехове проходит благотворительная региональная акция помощи животным „Дай Лапу“. До 25 июля каждый неравнодушный житель может оказать помощь животным из приюта. Питомцам необходимы: еда — сухой и влажный корм, крупы, консервы; средства для ухода; медикаменты; лежанки и многие другие вещи», — отметили в пресс-службе администрации округа.

Волонтеры принимают помощь с 12:00 до 14:00 в зоомагазине по адресу: улица Береговая, строение № 31а.