Акция помощи приюту для животных прошла в Красногорске

Центр помощи животных «Лохматый ангел» посетили сотрудники центра культуры «Красногорье». Они привезли угощения и другие необходимые зоотовары.

«Коллеги приехали из Путилкова, Отрадного, Мечникова, Петрово-Дальнего и Нахабина. Привезли помощь для наших друзей: наполнители для кошачьих туалетов, корм для кошек и собак. К сожалению, не знаю, чем кормить енотов, но пока их угощали яблоком», — сказала заведующая культурно-досуговым отделом МА КДК «Красногорье» Ольга Чернецкая.

Среди постояльцев центра есть еноты. Всего здесь больше 70 животных.

«Это у нас такой центр животных, где у нас сейчас расположен приют. Дальше это будет именно большой центр, в котором будет и социальная составляющая: обучающие классы, программа стерилизации, передержка для кошек и собак, которые будут нуждаться в медицинской помощи», — добавила администратор Центра благополучия животных «Лохматый ангел» Ольга Лосева.

Всех желающих в приюте ждут каждую субботу. Сейчас администрация в поиске спонсоров, которые готовы помочь.