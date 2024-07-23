Акция помощи пострадавшим в ДТП детям «Пластик рулит» стартовала в Мытищах

Молодежный Центр «Импульс» в Мытищах приглашает жителей принять участие во Всероссийской акции «Пластик рулит» в помощь детям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Акция пройдет с 24 июля по 16 августа.

Акция «Пластик рулит» — вторая Всероссийская акция Благотворительного фонда поддержки пострадавших в ДТП детей имени Наташи Едыкиной. Мероприятие организовано при содействии Общенационального Союза некоммерческих организаций России.

Это мероприятие привлечет внимание людей не только к проблемам экологии, утилизации отходов и вторичной переработки пластика, а также к культуре поведения на дорогах.

Акция «Пластик рулит» пройдет с 24 июля по 16 августа. Пункт сбора пластика организован центре «Импульс» в рамках Арт-пространства «Импульс.Арт» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.

Сдать в переработку можно пластиковые бутылки, канистры, пластиковые крышечки и пластиковые ящики. Собранное сырье передадут в пункт переработки, а вырученные средства направят на лечение и восстановление пострадавших в ДТП детей.

Более полная информация об акции на официальном сайте Фонда.

Подробнее о Молодежном Центре «Импульс» можно узнать здесь.

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