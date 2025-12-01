Акция помощи детям с тяжелыми заболеваниями прошла в Воскресенской больнице

Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, народные избранники в Воскресенске, молодогвардейцы и главный врач больницы Максим Кузнецов поучаствовали в акции «Коробка храбрости». Они доставили в лечебное учреждение канцтовары и игрушки для детей с тяжелыми заболеваниями.

Акция «Коробка храбрости» создана для маленьких пациентов, чтобы помочь им преодолеть страхи и беспокойство, связанные с медицинскими процедурами. Им вручают игрушки и подарки после успешного прохождения лечения.

«Уверена, что такие акции способствуют созданию положительной атмосферы в больнице и поднимают настроение нашим юным пациентам. Огромное спасибо всем, кто принял участие в этой доброй инициативе! Давайте вместе заботиться о здоровье и психологическом комфорте детей», — сказала Екатерина Лобышева.

Депутат наградила врача-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации № 1 Сергея Беликова за вклад в спасение жизней и обеспечение здоровья наших граждан.