Акция помощи бездомным животным прошла в Подольске

Жители Подольска присоединились к благотворительной акции «Большая помощь маленькому другу». В волонтерском центре четыре дня проходил сбор лекарств, корма, игрушек и других принадлежностей для бездомных животных.

Сбор проходит с 24 по 28 ноября. Активисты принесли более 30 килограммов корма и наполнители.

В акции поучаствовали студенты первого курса Московского областного современного колледжа. В учреждении есть целое объединение «ВолонтерыМОСК». Его активисты принимают участие и в городских мероприятиях.

«Постоянно принимаем участие в акциях, также собираем помощь для СВО, также помогаем волонтерим. У нас есть волонтерский отряд, который помогает городскому округу Подольск во всех городских мероприятиях, которые происходят проходят на территории. Также ездим по различным мастер-классам и ребята готовятся для повышают свою квалификацию в качестве волонтеров», — сказал председатель ПЦК правоохранительной деятельность МОСК Алексей Шугаев.

Также к сбору присоединились и студенты первого и второго курсов РГУТИС. Они принесли корм для кошек и собак.

После завершения акции волонтеры передадут всю собранную помощь в приюты Подольска.