Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в Одинцове

Традиционная предновогодняя акция «Полицейский Дед Мороз», организованная по инициативе Общественного совета, состоялась в Одинцовском округе. В этом году праздник для детей сотрудников ведомства состоялся на катке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.

Дети катались на льду, а поздравить их пришла Снегурочка, роль которой по традиции исполнила член Общественного совета Елена Горбачева. Она не только показала детям основы безопасного катания, но и пригласила всех к праздничному столу, где каждому вручили новогодние подарки.

«Это наша ежегодная акция. Мы приглашаем детей сотрудников полиции, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом и вручить подарки. Такие праздники укрепляют корпоративный дух и показывают нашим коллегам, что их труд ценится, а их семьи находятся под нашей заботой», — отметил председатель Общественного совета при Управлении министерства внутренних дел Денис Мартынов.

Завершился праздник творческими выступлениями: дети читали стихи и пели песни, делясь праздничным настроением.