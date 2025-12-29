Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в Одинцове

Полицейские и общественники в костюмах новогодних героев на катке в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха поздравили детей и напомнили им о правилах безопасности в быту и на улице в период зимних каникул.

Дети катались на льду, а поздравить их пришла Снегурочка, роль которой по традиции исполнила член Общественного совета Елена Горбачева. Она не только показала детям основы безопасного катания, но и пригласила всех к праздничному столу, где каждому вручили новогодние подарки.

«Это наша ежегодная акция. Мы приглашаем детей сотрудников полиции, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом и вручить подарки. Такие праздники укрепляют корпоративный дух и показывают нашим коллегам, что их труд ценится, а их семьи находятся под нашей заботой», — отметил председатель Общественного совета при Управлении министерства внутренних дел Денис Мартынов.

Завершился праздник творческими выступлениями: дети читали стихи и пели песни, делясь праздничным настроением. Ребята с удовольствием общались с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали им стихи, делились успехами в школе и вместе катались на коньках.