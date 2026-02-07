Акция «Покорми птиц» стартует в Рузе

29 января в Рузе состоится начало акции «Покорми птиц», организованной Министерством экологии и природопользования Московской области. Мероприятие откроет министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин и глава муниципального округа Александр Горбылев в рамках экологического фестиваля «Пернатый квартал».

Министр экологии и природопользования Виталий Мосин отметил: «В этом сезоне акция особенно актуальна, поскольку птицам приходится нелегко после обильных снегопадов и установившихся холодов».

Цель фестиваля «Пернатый квартал» — повышение экологической осведомленности жителей и вовлечение их в природоохранные мероприятия. Александр Горбылев подчеркнул, что фестиваль призван воспитывать ответственность за состояние окружающей среды, особенно среди молодежи.

В программе фестиваля — установка кормушек в скверах Рузы, работа интерактивных станций, викторины, мастер-класс по изготовлению кормушек и выставка «птичьих столовых». Победители конкурсов получат грамоты, ценные призы и семена для подкормки птиц.

Минэкологии напоминает о правилах кормления птиц зимой: кормушка должна иметь бортики и крышу, а птицы предпочитают нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо, свежие или сушеные фрукты, несоленое свиное сало или кусочки вареного мяса. Не следует давать птицам жареные семечки, пшено, чипсы, крупный черствый хлеб и остатки еды с общего стола.

Мероприятие начнется в 14:00 в Молодежном центре по адресу: микрорайон 10, Руза.