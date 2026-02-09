Акция «Покорми птиц» набирает обороты в Подмосковье

С наступлением зимы многие животные Подмосковья выбирают стратегию глубокого сна. Однако есть и те, кто остается зимовать в регионе — это множество видов птиц. Для их поддержки Министерство экологии и природопользования Московской области проводит акцию «Покорми птиц».

За первую неделю акции, которая стартовала 29 января и продлится до апреля 2026 года, в регионе было установлено более 1500 кормушек. Чтобы помочь пернатым, которые не улетают в теплые края, нужно смастерить и установить кормушку, регулярно пополняя ее подходящим кормом. Это небольшое, но значимое дело поможет сохранить видовое разнообразие и украсит зимние пейзажи оживленным щебетанием.

Отметим, что такие животные, как ежи, барсуки, сурки и суслики, впадают в состояние спячки, когда температура тела снижается, а метаболизм замедляется. Холоднокровные обитатели (членистоногие, рептилии и амфибии) используют другую стратегию — анабиоз. В этом случае жизненные процессы могут практически останавливаться на определенный период. Например, лягушки, тритоны и болотные черепахи проводят зиму в состоянии анабиоза на дне водоемов, под слоем льда.