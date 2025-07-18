Акция «Поем двором» прошла в Луховицах

Жители села Дединово муниципального округа Луховицы поддержали акцию «Поем двором». Они собрались вместе и устроили концерт в формате «открытого микрофона».

Каждый желающий мог присоединиться и показать свои таланты. Мероприятие провели на площадке у дома № 46 на улице Кислова. Организатором выступил клуб отделения «Маяк» Центра культуры «Заречье» муниципального округа Луховицы.

«Минуту славы получили и дети, и представители старшего поколения. Жители остались довольны и ушли в приподнятом настроении», — отметила директор Центра культуры «Заречье» Людмила Рыкова.

Репертуар участники акции выбрали разнообразный. Они пели популярные хиты, бардовские, эстрадные, военные, армейские, народные и детские песни.

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