Акция «Подари мечту ребенку» пройдет в Домодедове с 13 по 15 декабря

Накануне Нового Года все желающие смогут принять участие в акции и исполнить мечты юных жителей округа. Мероприятие проведут с 13 по 15 декабря в торговом центре «Солис» в Домодедове.

Участники акции должны найти елку на первом этаже торгового центра ⁠«Солис» в Домодедове и выбрать любое детское письмо. Нужно приобрести подарок, который загадал маленький автор послания, и передать его организаторам акции. Волонтеры доставят презенты детям и поздравят их с Новым Годом.

Акция пройдет с 13 по 15 декабря с 14:00 до 20:00 в Домодедове по адресу: торговый центр «Солис», Каширское шоссе, дом № 114.

Отметим, новогоднюю акцию для детей организуют в Домодедове каждый год. В 2023 году за пять дней горожане собрали 120 подарков и исполнили заветные мечты малышей.

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