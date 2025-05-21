Акция «Подари любовь детям» прошла в роддоме МОЦОМД в преддверии 1 июня

В преддверии Международного дня защиты детей в роддоме МОЦОМД организовали акцию. В рамках нее участницы проекта «Активное долголетие», члены общественной палаты «Клубочек» и активисты организации «Вера» передали первые подарки для новорожденных. Среди них — десятки вязаных из шапочек, шарфиков, варежек, носочков и пледов, а также осьминожки.

Игрушки подготовили для недоношенных детей. Они помогут новорожденным чувствовать себя защищенными. Дело в том, что щупальца напоминают пуповину. Когда ребенок держит их в кулачке, его это успокаивает. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.

«Такие инициативы очень важны для поддержки молодых мам и создания атмосферы тепла и заботы вокруг малышей с первых дней их жизни. Вязаные изделия, сделанные с душой, не только согреют новорожденных, но и станут символом любви и поддержки со стороны сообщества», — отметила заведующая родильным стационаром Татьяна Мельник.

Участники акции посетили отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Там они своими глазами увидели, как их изделия используют в заботе о маленьких пациентах.