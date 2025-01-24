Акция по выбору предметов для ЕГЭ прошла для школьников Подмосковья

Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла на базе инженерной школы в Дмитрове. Мероприятие направлено на помощь школьникам в выборе предметов для сдачи ЕГЭ. В акции приняли участие более 300 выпускников, а также около 100 родителей.

В Министерстве образования Московской области отметили, что акция помогает снять психологическое напряжение перед экзаменами как у учащихся, так и у их родителей. В рамках мероприятия представитель Центра сопровождения набора Университета «Дубна» Юлия Вазенмиллер рассказала участникам, как грамотно спланировать стратегию сдачи ЕГЭ и подачи документов.

Школьники также смогли задать вопросы представителям ведущих вузов. Ребятам разъяснили тонкости поступления как на технические, так и на гуманитарные специальности.