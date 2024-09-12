Вакцинацию домашних животных провели на акции в парке Толстого в Химках

Жители Химок смогли вакцинировать своих питомцев на акции в парке имени Толстого. Специалисты мобильного офиса Госветслужбы поставили прививки от бешенства и ответили на вопросы об уходе за животными.

Помимо прививок, сотрудники ветслужбы по просьбам хозяев устанавливали животным безопасные микрочипы — по ним владельцы смогут легко отследить местонахождение питомцев в случае потери. Чип небольшого размера, поэтому не вредит здоровью животных. Также питомцев можно было зарегистрировать в единой региональной базе.

Напомним, что акция по вакцинации животных прошла в 14 парках Подмосковья. Прививать питомцев от опасных заболеваний и ставить их на учет рекомендуют всем жителям региона.

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