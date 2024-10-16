Акция по утилизации старых шин начнется в Подмосковье 21 октября

Зима близко, и пора менять резину. С 21 октября Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области запускает акцию «Сдай шины на Мегабак».

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что в сезон смены резины часто наблюдаются навалы шин на контейнерных площадках, что говорит о недостаточной осведомленности жителей о способах их утилизации. В Подмосковье работают три завода, перерабатывающих старые покрышки в полезные изделия, такие как плитка или покрытия для спортивных площадок.

Чтобы принять участие в акции, нужно сдать старые шины в любой пункт «Мегабак», сделать фото и опубликовать его в «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Победители получат сертификаты на покупку новых шин: 1 место — 20 тысяч рублей, 2 место — 15 тысяч рублей, 3 место — 10 тысяч рублей. Акция продлится до 18 ноября.

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