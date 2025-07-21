Акция по уборке улиц пройдет в деревнях и поселках Подмосковья в августе и сентябре

Организация «Центр чистой природы 12-15» планирует провести экологическую акцию, к которой могут присоединиться жители деревень и поселков Подмосковья. Самых активных участников ждут ценные призы.

Стать организатором субботника может любой совершеннолетний житель, а к участию допускают волонтеров старше 16 лет.

Желающие присоединиться к акции должны предварительно зарегистрироваться по ссылке. Чтобы побороться за призы, следует привлечь более пяти человек, заполнить не менее 10 мешков мусором, собранным за пределами населенного пункта, а также предоставить фотоотчет с указанием количества участников и объема отправленного на переработку вторсырья.

Главная цель проекта «Чистая деревня» — приведение в порядок территорий вокруг небольших поселений.

За каждую проведенную уборку участники будут получать баллы. Наиболее эффективные команды получат денежные вознаграждения в размере от 10 до 70 тысяч рублей.

Экологическая акция пройдет с 1 августа по 30 сентября.