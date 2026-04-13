Акция по сохранению наследия прошла в Одинцове

В парке имени Ларисы Лазутиной волонтеры установили защитные таблички у археологических объектов. Инициатива направлена на сохранение исторического наследия и информирование жителей о древних памятниках округа.

Акция объединила жителей и представителей общественных организаций, которые заинтересованы в сохранении культурного наследия. Участники работали в Подушкинском лесу, где находятся археологические объекты разного времени.

Волонтеры разместили информационно-охранные таблички рядом с курганами, остатками древних поселений и так называемыми домовыми ямами. Эти обозначения помогут снизить риск случайного повреждения памятников и предотвратить акты вандализма.

Теперь посетители леса смогут лучше ориентироваться на местности и получать сведения о значении и возрасте объектов. На табличках указаны краткие исторические данные, которые делают прогулку по лесу более познавательной.

Акция прошла при поддержке «Музейного объединения Одинцовского округа» и «Краеведческого общества». Сотрудники музея провели для участников лекцию об истории Подушкинского леса и его археологических находках.

«Мы хотим, чтобы люди понимали ценность этих мест и относились к ним бережно. Даже простая информированность уже помогает сохранить памятники», — отметил один из специалистов музея.

Эксперты рассказали о роли курганов в жизни древних народов, а также объяснили, как выглядели и функционировали поселения прошлых эпох. Отдельное внимание уделили значению научного изучения таких объектов и необходимости их защиты.