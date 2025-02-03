Акция по соблюдению правил безопасности на железной дороге прошла в Химках

Акцию «Сохрани себе жизнь» провели для жителей округа на железнодорожной станции «Химки». Пассажирам напомнили о правилах поведения на платформах и железнодорожных переходах.
Жителям Химок раздали информационные листовки и провели разъяснительные беседы о безопасности на переходе железнодорожных путей в несанкционированных местах. Согласно статистике каждый второй погибший пренебрегал простыми правилами.
Подобные акции в Химках организовывают регулярно. Более 50 рейдов «Сохрани себе жизнь» провели в округе только за прошлый год. Участие в них принимают сотрудники отдела транспорта и связи, муниципальные депутаты и волонтеры.
Напомним, что за несоблюдение правил поведения на железной платформе предусмотрена административная ответственность или штраф.
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