Акция по соблюдению правил безопасности на железной дороге прошла в Химках

Акцию «Сохрани себе жизнь» провели для жителей округа на железнодорожной станции «Химки». Пассажирам напомнили о правилах поведения на платформах и железнодорожных переходах.

Жителям Химок раздали информационные листовки и провели разъяснительные беседы о безопасности на переходе железнодорожных путей в несанкционированных местах. Согласно статистике каждый второй погибший пренебрегал простыми правилами.

Подобные акции в Химках организовывают регулярно. Более 50 рейдов «Сохрани себе жизнь» провели в округе только за прошлый год. Участие в них принимают сотрудники отдела транспорта и связи, муниципальные депутаты и волонтеры.

Напомним, что за несоблюдение правил поведения на железной платформе предусмотрена административная ответственность или штраф.