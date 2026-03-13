Акция по сдаче родителями ЕГЭ и ОГЭ началась в Чехове

Ежегодная муниципальная акция «Сдаем ЕГЭ и ОГЭ вместе с родителями» была организована в школе № 3. Мамы и папы выпускников девятых и одиннадцатых классов попробовали свои силы в написании экзамена по русскому языку.

Участники смогли ознакомиться с форматом экзамена, выполнить задания и получить обратную связь от преподавателей. Родителям подробно рассказали об особенностях и технологии проведения экзаменов и объяснили правила заполнения бланка ответов.

Акция проводится во всех школах округа при поддержке управления образования администрации муниципалитета.

«Это возможность родителям понять для себя основные вопросы проведения ЕГЭ и ОГЭ. Может быть, ответить себе на какие-то интересующие вопросы. А самое главное — подпитаться вот этими знаниями, чтобы дома детей правильно настроить», — отметила начальник Управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева.

Правильный психологический настрой — пожалуй, самое важное во время экзамена. В процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории округа Чехов участвует более 3 тысяч сотрудников системы образования. Это обеспечивает как техническую подготовку, так и комфорт всех участников тестирования.

В этом году экзаменационная кампания стартует 1 июня. Тестирование предстоит пройти почти 2 тысячам девятиклассников и более 500 ученикам 11-х классов.