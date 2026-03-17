Акция по сдаче ОГЭ и ЕГЭ родителями прошла в Ленинском округе
Ленинский округ в 10-й раз стал участником всероссийской акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». В этом году для проведения экзаменов в муниципалитете было задействовано 16 площадок: 10 в формате ОГЭ и шесть в формате ЕГЭ.
Целью акции является знакомство родителей с процедурой проведения экзаменов и порядком их организации. Взрослые проходят все этапы экзаменационной процедуры, при этом задания представлены в сокращенном формате, но с соблюдением установленного порядка проведения.
Заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман отметил, что школьники готовятся к экзаменам не один год, и для ребят имеет большое значение не только уровень знаний, но и психологический настрой.
«Роль семьи в этом очень значима, поэтому мы проводим такие экзамены для родителей, чтобы в первую очередь снизить уровень тревожности в семьях, ведь психологическая поддержка со стороны близких играет важную роль для выпускников», — подчеркнул Иван Гетман.
В Ленинском округе единый государственный экзамен в 2026 году будут сдавать почти 1400 выпускников, основной государственный экзамен — более 3800 девятиклассников.