Акция по сдаче макулатуры прошла в Воскресенске

Жители городского округа присоединились к всероссийской акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Сотрудники и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» совместно с Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска организовали сбор вторсырья.

Основной целью акции является в рамках привлечение внимания к проблеме утилизации отходов и важности сохранения лесных ресурсов. Организаторы подчеркнули, что каждая тонна сданной бумаги — не просто вторсырье, отправленное на переработку, а реальный, ощутимый вклад в сохранение окружающей среды.

В мероприятии активно поучаствовали сотрудники администрации Воскресенска, работники сферы образования и культуры, студенты и школьники. Общими усилиям удалось собрать около 4 тонн макулатуры.