Акция по сдаче крови началась в Воскресенске

В преддверии Всемирного дня донора крови, который пройдет 14 июня, округ присоединился к масштабному мероприятию. Жители могут сдать донорами крови 10 и 11 июня с 08:00 до 13:00 по адресу: Больничный проезд, дом № 5, корпус 1.

Местная жительница Лилия Крылова, которая сдает кровь уже не впервые, поделилась, что это невероятное чувство — понимать, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь.

Акция проходит при поддержке «Волонтеров Подмосковья», Министерства информации и молодежной политики и Министерства здравоохранения Московской области.

Глава округа Алексей Малкин подчеркнул, что каждая донация — это вклад в спасение человеческих жизней, действительно большое и важное дело.

«Спасибо каждому, кто уже откликнулся и готов прийти», — добавил глава муниципалитета.

Каждый желающий может внести свой вклад в общее дело и подарить надежду тем, кто нуждается в помощи.​​