Акция по сдаче ЕГЭ родителями выпускников прошла в Коломне

Городской округ в 10-й раз присоединился к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая проходит по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России. В этом году мероприятие состоялось сразу на пяти площадках: в трех коломенских школах и двух озерских.

В гимназии № 8 родителей разделили на четыре группы. К каждой были прикреплены учителя. Они, словно гиды, провели мам и пап по всем этапам экзаменационного процесса. Участники шаг за шагом прошли реальную процедуру ЕГЭ — от регистрации и входа в пункт проведения до заполнения бланков в аудитории.

«Задача этой акции — снизить напряженность. Конечно, ЕГЭ — очень волнительный момент, в том числе и для школы. У нас в процессе организации и проведения задействовано 1700 человек. Правила ЕГЭ достаточно простые: не надо приносить с собой телефон, шпаргалки, следует спокойно сесть, написать работы и получить достойный результат. И у школы, и у родителей одна цель — чтобы все прошло спокойно», — рассказала начальник управления образования администрации Коломны Янина Щеглова.

У родителей была возможность напрямую спросить обо всем, что касается экзамена, и получить подробные ответы от педагогов: что делать, чтобы ребенок меньше волновался, чтобы ему было комфортно.