Акция по сдаче ЕГЭ родителями выпускников прошла в Коломне
Городской округ в 10-й раз присоединился к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая проходит по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России. В этом году мероприятие состоялось сразу на пяти площадках: в трех коломенских школах и двух озерских.
В гимназии № 8 родителей разделили на четыре группы. К каждой были прикреплены учителя. Они, словно гиды, провели мам и пап по всем этапам экзаменационного процесса. Участники шаг за шагом прошли реальную процедуру ЕГЭ — от регистрации и входа в пункт проведения до заполнения бланков в аудитории.
«Задача этой акции — снизить напряженность. Конечно, ЕГЭ — очень волнительный момент, в том числе и для школы. У нас в процессе организации и проведения задействовано 1700 человек. Правила ЕГЭ достаточно простые: не надо приносить с собой телефон, шпаргалки, следует спокойно сесть, написать работы и получить достойный результат. И у школы, и у родителей одна цель — чтобы все прошло спокойно», — рассказала начальник управления образования администрации Коломны Янина Щеглова.
У родителей была возможность напрямую спросить обо всем, что касается экзамена, и получить подробные ответы от педагогов: что делать, чтобы ребенок меньше волновался, чтобы ему было комфортно.
Конечно, все, кто хоть раз сталкивался с ЕГЭ, знают, что подготовка к экзаменам — испытание для всей семьи. Дети волнуются перед экзаменами, а родители, чувствуя их тревогу, нервничают не меньше. Акция «Сдаем вместе» создана как раз для того, чтобы помочь мамам и папам взглянуть на ЕГЭ по-новому.
Побывав на экзамене лично, родители видят: это не пугающая неизвестность, а хорошо организованная процедура с рядом четких правил. Понимание процесса позволяет найти нужные слова поддержки и дать действительно полезный совет своему ребенку, чтобы успокоить его и нацелить на результат.
После экскурсии по пункту проведения экзамена, родителям предложили написать саму работу. В этом году им достался сокращенный вариант ЕГЭ по базовой математике. К слову, в этот же день в стенах школы проходило еще одно испытание — пробный экзамен по русскому языку писали коломенские одиннадцатиклассники.