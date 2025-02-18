Акция по сдаче ЕГЭ для выпускников и их родителей пройдет в Воскресенске

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» будет организована в городском округе 14 марта. В этот день родители будущих выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру экзамена.

Мероприятие, инициатором которого является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в этом году проходит уже в девятый раз. Целью акции является помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, а также познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

При сдаче пробного экзамена родители зарегистрируются, сдадут личные вещи и телефоны, пройдут предэкзаменационный контроль и заполнят бланки. Они могут посмотреть, как осуществляется контроль на ЕГЭ, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются материалы. Участники акции также напишут работы, аналогичные тем, которые будут на ЕГЭ.

В этом году родители смогут проверить свои знания по базовой математике. Сокращенный вариант экзамена рассчитан на час, но дает возможность познакомиться с заданиями разных типов. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в общеобразовательную организацию.