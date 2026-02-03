Акция по сбору вторсырья прошла во Фрязине

В рамках реализации программы по совершенствованию системы обращения с отходами, во Фрязине состоялась очередная акция по приему вторичного сырья. Мероприятие организовано активистами экологических движений при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министр профильного ведомства Игорь Даниленко ранее подчеркивал, что Подмосковье демонстрирует уверенный рост экологической осознанности среди населения. По его словам, именно общественные инициативы и готовность жителей к раздельному сбору отходов являются ключевыми факторами в достижении глобальных целей по сохранению экологии региона. Участники акции передали на переработку широкий спектр фракций: макулатуру, пластик и металл.

«Для тех, кто только начал свой путь в раздельном сборе, на площадке работали волонтеры-инструкторы. Они помогли правильно распределить отходы по категориям и ответили на вопросы о маркировках упаковки», — сообщили организаторы.