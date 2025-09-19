Акция по сбору вторсырья прошла в школах в Чехове

Экологическая акция по сбору макулатуры проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В средней школе № 3 муниципального округа Чехов совместно с учениками и педагогами приняли участие заместитель главы Светлана Чупрунова и сотрудники управления финансов.

Соревнования по бумажному сбору проводятся между классами в рамках одной школы и между образовательными учреждениями на муниципальном уровне. На переработку принимают любые бытовые бумажные отходы: газеты, журналы, офисную бумагу, тетради, книги, не представляющие ценности, картон, упаковку. По результатам сбора организаторы подводят итоги и награждают самых активных участников грамотами и памятными сувенирами.

Подобные акции прививают и повышают экологическую культуру и грамотность молодежи, формируют ответственное и бережное отношение к окружающей природе, а также вовлекают граждан в практику раздельного сбора отходов.