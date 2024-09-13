Акция по сбору вторсырья пройдет в Солнечногорске 15 сентября

Экологическая акция «Экодвор» состоится в Солнечногорске в 30-й раз. Мероприятие пройдет 15 сентября во дворе дома № 12 по улице Баранова с 11:00 до 13:00.

Организаторы подготовили активности для всей семьи: экологический квест, мастер-класс по изготовлению брелоков из джинсы, игру «ЭкоКорнхол» от регоператора «ЭкоПромСервис», игры по уходу за домашними питомцами от Благотворительного фонда помощи животным «Велес», аквагрим и многое другое. Также на мероприятии можно обменять вещи и книги на «Дармарке».

«Приглашаю всех на яркий праздник „Экодвор“. Он проводится в округе шестой год, и за это время его формат полюбился многими жителями. Это не только возможность отлично провести время с семьей, соседями, друзьями, но и внести свой вклад в экологию и чистоту округа», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.