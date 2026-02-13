Акция по сбору вторсырья пройдет в Пушкино 15 февраля

В это воскресенье, 15 февраля, жители Пушкинского городского округа получат очередную возможность внести свой вклад в защиту окружающей среды. Волонтеры проведут традиционный сбор вторичных ресурсов.

Акция направлена на снижение нагрузки на полигоны и развитие культуры осознанного потребления в регионе. Мероприятие пройдет на территории подземного паркинга торгово-развлекательного центра «Акварель».

Организаторы будут ждать участников в «синей зоне» с 12:30 до 14:00. Как подчеркнули в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, подобные акции становятся доброй традицией и привлекают все больше горожан. Перечень принимаемых фракций широк, что позволяет очистить дом от самых разных видов отходов: макулатура, пластик, металл, стекло и сложные отходы.

Волонтеры обращают внимание на важное условие: все вторсырье должно быть тщательно вымыто, высушено и заранее рассортировано по категориям.