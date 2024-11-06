Акция по сбору вторсырья пройдет в Мытищах 10 ноября

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Жителей Мытищ пригласили присоединиться к акции по сбору ненужных вещей. Все собранное вторсырье направят на переработку.

Принести заранее отсортированное вторичное сырье можно 10 ноября к ТЦ 4DAILY. Отходы должны быть чистыми, сухими и компактно сложенными.

Не будут принимать фломастеры и ручки, силиконовые браслеты, ткань от зонтиков, нейлон от мочалок, украшения.

Желающие смогут также поучаствовать в акции помощи бездомным животным. Рядом с пунктом приема вторсырья будут собирать корм, миски, поводки и игрушки для собак.

Акция пройдет с 12:00 до 14:00, отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.