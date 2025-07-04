Акция по сбору вторсырья пройдет в Черноголовке 5 июля

В округе состоится очередной сбор вторичного сырья, предоставляющий каждому жителю возможность внести свой вклад в сохранение окружающей среды и дать вторую жизнь отслужившим вещам. Мероприятие также приглашает волонтеров присоединиться к организации и помочь в сортировке и погрузке вторсырья.

Чтобы процесс сдачи вторсырья прошел максимально эффективно и быстро, организаторы призывают всех участников заранее подготовить все материалы дома. Важно тщательно вымыть, высушить и компактно упаковать все, что подлежит переработке. Для удобства также рекомендуется рассортировать вторсырье по видам и разложить его по отдельным пакетам. Прием вторсырья будет осуществляться в соответствии с перечнем, разработанным экспертами проекта «Собиратор».

Некоторые виды отходов не подлежат переработке и не будут приниматься на пункте сбора. В частности, не будут приняты макулатура, пленка ПВХ, 19-литровые бутылки из поликарбоната, цветной ПЭТ коррекс, а также деревянные столовые приборы, цветочные кашпо, пуговицы и подарочные пакеты.

Организаторам мероприятия потребуется помощь добровольцев, особенно в вопросах сортировки бытовых отходов и при погрузке вторсырья, предназначенного для дальнейшей отправки на перерабатывающие предприятия. Сбор вторсырья пройдет по адресу: улица Первая, дом 11, на площадке «Мегабак». Время проведения акции: с 10:00 до 11:00.