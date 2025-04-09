Акция по сбору вторсырья пройдет в Чехове 13 апреля

В округе 13 апреля волонтеры проведут акцию по приему вторичных ресурсов и организуют вывоз собранных отходов в центр «Собиратор» для дальнейшей переработки. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители муниципалитета смогут сдать предварительно отсортированные, чистые и сухие вторичные материалы, компактно упакованные по фракциям. Организаторы обращают внимание участников с большими объемами сырья на необходимость прибыть на мероприятие заблаговременно. Новичкам в раздельном сборе экоактивисты окажут необходимую консультационную помощь на месте.

Также все желающие смогут принять участие в приеме и сортировке приносимого вторсырья.

Волонтеры призывают жителей проявить активную гражданскую позицию и внести свой вклад в решение экологических проблем, присоединившись к раздельному сбору отходов. Экоактивисты отмечают, что совместные усилия помогут сделать планету чище и дать ненужным вещам новую жизнь.

Мероприятие в округе пройдет по адресу: улица 8 марта, 1а, с 09:00 до 09:50.