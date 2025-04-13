Акция по сбору старого электрооборудования пройдет во Фрязине 20 апреля

Во Фрязине состоится акция «Электросбор», в рамках которой жители смогут сдать старое электрооборудование на переработку. Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00 во Дворце культуры «Исток».

Принимать будут различные виды электроники, включая телефоны, планшеты, ноутбуки, утюги, чайники, микроволновые печи, провода, зарядные устройства и наушники. Организаторы просят не приносить лампочки, батарейки, зажигалки, картриджи, диски и другие расходные материалы.

Если выбрасывать электронику вместе с обычным мусором, то природа будет загрязняться тяжелыми металлами и токсичными веществами. Переработка же позволяет дать вторую жизнь полезным материалам и снизить вред для экологии.

Акция направлена на решение проблемы утилизации старых и ненужных электрических приборов, способствуя защите окружающей среды и сохранению ресурсов планеты.