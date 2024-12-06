Акция по сбору средств на реабилитацию ребенка прошла в Ленинском округе

Благотворительное мероприятие «От сердца к сердцу» организовали в Ленинском округе. На нем удалось собрать средства на реабилитацию юного жителя Видного Владислава Синилкина.

Акцию провели в кинотеатре «Искра». Ее инициировали активисты сообщества для предпринимателей «ПРО Бизнес».

Мероприятие поддержали администрация Ленинского городского округа и учащиеся «IQ Центра», а также семейных классов «Поступи».

Участниками события стали творческие коллективы. Они подготовили номера, а также изделия ручной работы.

«Как взрослые, так и маленькие подготовили еду, различные игрушки, нарисовали картины для продажи на ярмарке. Они старались все сделать очень качественно, с душой, чтобы это приносило радость. Все собранные денежные средства мы отправляем Владу», — сказала руководитель комитета по дополнительному образованию торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Екатерина Лысенко.

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