Акция по сбору школьных товаров завершится в Павловском Посаде 22 августа

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Сбор канцелярских товаров для школьников завершается в Павловском Посаде. Акция «Доброе дело. Нашим школьникам» длилась неделю.

Сейчас от жителей продолжают принимать шариковые ручки, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради, точилки, линейки, ластики, обложки, подставки, альбомы и другие канцелярские принадлежности.

Сбор идет в молодежном центре «Авангард». Отметим, что акцию запустили 16 августа. Жители могут принести канцелярские предметы для нуждающихся в них школьников до 22 августа.

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