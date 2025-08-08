Акция по сбору пластиковых бутылок прошла во Фрязине

Активисты «Молодой гвардии» и дети из лагеря «Звезда» во Фрязине приняли участие в экологической акции. Всю смену они собирали пластик, чтобы дать ему вторую жизнь.

Собранное сырье они передали на переработку. Бутылки отправили на пункт приема «Мегабак».

Здесь для детей провели познавательный урок. Молодогвардейцы рассказали младшим ребятам про важность переработки отходов, а также о том, что можно изготовить из переработанных бутылок: новые предметы быта, одежду и строительные материалы.

«Подобные инициативы показывают, что формировать бережное отношение к природе нужно с детства. Когда ребенок сам участвует в сборе и сортировке отходов, он начинает осознавать последствия своих действий для окружающей среды. А значит, у планеты есть шанс стать чище благодаря новому поколению, которое уже сегодня учится заботиться о ней», — прокомментировали организаторы акции.