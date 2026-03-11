Акция по сбору отходов прошла в Черноголовке

В наукограде продемонстрировали приверженность принципам устойчивого развития. В минувшие выходные здесь прошла очередная масштабная акция по раздельному сбору отходов, организованная с целью не только утилизации уже имеющегося мусора, но и экологического просвещения жителей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в этот раз на переработку отправились тонны ценного вторсырья, включая макулатуру, различные виды пластика, а также «добрые крышечки».

Организаторы акции делают особый акцент на привлечении к участию самой юной части населения. По мнению активистов, именно через интерактивные мероприятия, такие как сбор вторсырья, удается максимально эффективно сформировать у молодого поколения ответственное отношение к природе. Участие школьников и студентов в подобных акциях не просто помогает собрать больше отходов, но и прививает им ценность бережного потребления и заботы об окружающей среде.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко неоднократно отмечал позитивные изменения в экологической сфере региона. По его словам, наблюдается устойчивый рост числа граждан, осознанно подходящих к вопросам утилизации и раздельного сбора отходов. Министр подчеркивает, что просветительская работа, охватывающая как юное население, так и взрослых жителей, остается одним из главных приоритетов в работе ведомства.