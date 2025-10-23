Акция по сбору макулатуры в поддержку бойцов СВО пройдет в Подмосковье

Эколого-патриотическая акция «V Единстве Za Победу» продлится в Подмосковье с 20 октября по 15 декабря. В это время жители смогут сдать накопившуюся макулатуру. Собранные средства направят на закупку гуманитарной помощи.

Сдать макулатуру можно в специальных пунктах приема, которые открыли на базе домов культуры, библиотек и школ. Туда можно принести бумагу, газеты, журналы, книги, картон, бумажную упаковку и учебники.

Вырученные деньги направят на помощь воинским подразделениям и поддержку жителей приграничных территорий.

Акцию проведут платформа «ЭкоЛогичное Подмосковье» и Общественная палата региона.