Акция по сбору макулатуры стартовала в Серебряных Прудах

В округе дан старт Всероссийской акции «БумБатл», масштабному экологическому челленджу, который пройдет с 10 по 30 ноября. Эта общенациональная инициатива, направленная на сбор макулатуры и повышение экологической грамотности, уже успела объединить тысячи школьников, студентов и неравнодушных граждан по всей стране.

Теперь и жители Серебряных Прудов могут внести свой вклад в сохранение природы. Любой желающий может избавиться от накопившихся старых тетрадей, газет, картона и офисной бумаги, сдав их в специально организованный пункт сбора.

Он расположен на базе муниципального штаба «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица Первомайская, дом № 12, кабинет 18. Для того, чтобы стать участником «БумБатла», необходимо выполнить несколько шагов: зарегистрироваться на официальном сайте акции, создать личный кабинет на сайте, собрать макулатуру, убедившись в отсутствии посторонних примесей, таких как скрепки или пластик и принести собранную макулатуру в пункт сбора.