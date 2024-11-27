Акция по сбору макулатуры прошла в Лосино-Петровском

Активисты «Молодой гвардии» в Лосино-Петровском совместно с молодежным центром «Движение» провели экологическую акцию. Они собрали три тонны макулатуры для переработки.

Экологическая акция в Лосино-Петровском завершилась. Активисты уверенны, что инициатива поможет сохранить природу и уведомить жителей о важности переработки.

«Спасибо всем, кто принял участие в этом проекте! Будем продолжать вместе заботиться о нашей планете и вдохновлять других на такие необходимые мероприятия!» — прокомментировал один из участников акции.

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